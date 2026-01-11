Украина заявили о первом применении ВС РФ дрона "Герань-5"

ГУР Украины сообщает о первом боевом применении Россией реактивного дрона-камикадзе «Герань-5». Аппарат длиной 6 м с боевой частью в 90 кг имеет дальность действия до 1000 км.

Отмечается, что этот дрон может запускаться с самолетов (например, Су-25) и нести ракеты Р-73 «воздух-воздух» для поражения воздушных целей.

Ранее уже появлялась информация о модернизации «Гераней», включая оснащение их ПЗРК и системами для противодействия FPV-дронам.