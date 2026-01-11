Пленный боец вооруженных сил Украины Сергей Лях заявил, что конфликт на Украине можно было бы закончить за сутки, если бы депутаты Рады побывали на передовой и увидели всю безнадежность положения украинских военных. Об этом пишет ТАСС.

По мнению военнопленного, украинским парламентариям стоило хотя бы час побыть на его позиции в Красноармейске (Покровске).

Боец предположил, что в этом случае военные действия закончились бы в течение суток.

Военный ВСУ отметил, что его подразделение попало в окружение, он два месяца просидел в доме в закрепе, назвав это «полным ужасом».

Ранее экс-помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал Владимира Зеленского и обвинил его в экспериментах над киевлянами.