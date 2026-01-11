Пленный военный ВСУ назвал способ закончить конфликт за сутки
Пленный боец вооруженных сил Украины Сергей Лях заявил, что конфликт на Украине можно было бы закончить за сутки, если бы депутаты Рады побывали на передовой и увидели всю безнадежность положения украинских военных. Об этом пишет ТАСС.
По мнению военнопленного, украинским парламентариям стоило хотя бы час побыть на его позиции в Красноармейске (Покровске).
Боец предположил, что в этом случае военные действия закончились бы в течение суток.
Военный ВСУ отметил, что его подразделение попало в окружение, он два месяца просидел в доме в закрепе, назвав это «полным ужасом».
