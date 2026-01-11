"Новый этап конфликта": в Китае объяснили, что произошло после "Орешника"

Удар "Орешником" в ночь с 8 на 9 января 2026 года по стратегической инфраструктуре Львова стал поворотным моментом в конфликте на Украине, отмечает китайское издание Sohu.

Авторы материала объясняют, что эта атака уничтожила иллюзию безопасности на западе Украины и отправила жесткое предупреждение Североатлантическому альянсу.

«Можно сказать, что Львов — это логистическое сердце ВСУ. Являясь воротами в Западную Украину, он стал первой остановкой для западных поставок. Вооружение, боеприпасы и техника, поставляемые странами НАТО, сортируются здесь и затем направляются в зону боевых действий», — говорится в статье.

Аналитики из КНР отмечают, что целью удара стали не только логистические узлы, но и критически важные энергетические объекты, что ставит под угрозу жизнеобеспечение Украины в зимний период.

«Удар "Орешником" не только ослабил материально-техническое обеспечение ВСУ, но и серьезно подорвал волю украинского народа к сопротивлению в условиях 20-градусных морозов. Национальных запасов природного газа Украине хватит только на полтора месяца», — говорится в публикации.

Особое внимание обозреватели уделяют техническому аспекту атаки, который продемонстрировал уязвимость западных систем защиты.

Также отмечается, что выбор цели был обусловлен стратегическим значением региона. Львов рассматривается западными союзниками Киева, в частности Великобританией и Францией, как потенциальное место для размещения своих воинских контингентов. Российская атака призвана сорвать эти планы.