В ГУР заявили, что ВС РФ впервые атаковали Украину дронами "Герань-5"

Российские войска в начале 2026 года впервые применили для атак на Украину новые реактивные беспилотники "Герань-5". Об этом заявило главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Telegram-канале. Дрон имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций "Гераней", он выполнен "по нормальной аэродинамической схеме", при этом большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии. Дрон использует 12-канальную систему спутниковой навигации "комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивный двигатель Telefly, аналогичного тому, что применяется на БПЛА" герань-3", однако с большей тягой. Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км. По данным ГУР, Россия прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

