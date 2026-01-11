Иран пригрозил Израилю и США

Если США нападут на Иран, Тегеран будет рассматривать Израиль и американские военные базы в регионе как «законные цели». По ним нанесут ответные удары, сообщает Reuters со ссылкой на власти Исламской Республики.

Иран предупредил президента Дональда Трампа, что любая попытка атаковать приведёт к ответному удару Тегерана по Израилю и региональным военным базам США как «законным целям».

В воскресенье такое заявление сделал спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф.

Источники агентства также сообщили, что сейчас Израиль находится в «состоянии повышенной готовности». В Тель-Авиве ждут вмешательства США в поддержку «протестного движения» в Иране,

Накануне сообщалось, что в Белом доме обсудили потенциальный масштабный авиаудар по Ирану.