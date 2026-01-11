Зеленский сообщил о сложной ситуации в энергетике Украины

Сложившаяся ситуация в энергетике Украины стала самой сложной за зиму, отмечает украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму», — говорится в сообщении компании в соцсети X.

В настоящее время проблемы с передачей электроэнергии наблюдаются в Днепропетровске и Днепропетровской области, а также в Киеве и области.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе временно прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.