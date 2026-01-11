СМИ сообщили о сумятице в оборонке США после радикального требования Трампа

Радикальный подход президента США Дональда Трампа к оборонпрому вызвал тревогу у аналитиков и инвесторов. Трамп требует, чтобы американские компании открывали новые заводы и увеличивали производство вооружений, что чревато рисками. Об этом предупредили отраслевые эксперты, пишет Financial Times.

Указ Трампа, подписанный в среду, гласит, что Белый дом может подвергнуть санкциям оборонные компании, которые не строят новые заводы. Среди возможных ограничительных мер — сокращение дивидендов и обратный выкуп акций.

Это уже усиливает негативные настроения инвесторов и неопределенность в оборонном секторе.

«Есть риски, что данный подход вытолкнет капитал из компаний, а не привлечет его», — заявил аналитик Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

Эксперты считают, что ограничения на возврат капитала могут снизить привлекательность отрасли для инвесторов.

Ранее Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 надо увеличить до $1,5 трлн долларов.