В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 25 лет

Верховная рада подготовила законопроект, который лишает права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и колледжи.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак.

По его словам, в парламенте уже готов ко второму чтению этот законопроект.

"Это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - приводит его слова издание "Страна".

Бабак отметил, что до 2022 года в системе высшего и профессионального образования в среднем обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их число выросло примерно в 8,5 раза - до 250 тысяч.

В конце 2025 года он сообщал, что Верховная рада ищет способ ограничить для мужчин старше 25 лет возможность получать отсрочку от мобилизации в случае поступления в колледж. Депутат пояснял, что после ужесточения правил получения отсрочки для студентов бакалавриатов и аспирантов наблюдается резкий всплеск "интереса" мужчин старше 25 лет к профессиональному образованию.