США и союзники нанесли новый удар возмездия в арабской стране

США и их союзники нанесли удар по "Исламскому государству"* (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии после атаки, в результате которой погибли трое американцев. Американские военные заявляют, что они нанесли удар по джихадистской группировке по всей Сирии в ответ на нападение на американские и сирийские войска в Пальмире.

© Московский Комсомолец

Американские военные заявили, что в субботу вооруженные силы США и союзников нанесли “крупномасштабные” удары по джихадистской группировке "Исламское государство"* в Сирии в качестве последнего ответа на нападение в прошлом месяце, в результате которого погибли три американца.

Вашингтон заявил, что террорист-одиночка из группировки боевиков совершил теракт в Пальмире 13 декабря, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик из США. В этом районе находятся древние руины, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и когда-то он контролировался боевиками-джихадистами, напоминает Agence France-Presse.

“Сегодняшние удары были нацелены на ИГИЛ* по всей Сирии” и были частью операции “Соколиный глаз”, которая была начата "в качестве прямого ответа на смертоносную атаку ИГИЛ на американские и сирийские войска в Пальмире", - говорится в заявлении Центрального командования США, опубликованном на днях.

Американский чиновник сообщил CNN, что в ходе субботней операции было выпущено более 90 высокоточных боеприпасов, которые поразили более 35 целей, с использованием более двух десятков самолетов.

“Наше послание остается неизменным: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и убьем в любой точке мира, как бы вы ни старались избежать правосудия”, - говорится в пресс-релизе Центрального командования США.

В прошлом месяце США и Иордания провели предыдущую серию ударов в рамках той же операции, поразив десятки объектов группировки "Исламское государство"*.

Операция “Соколиный глаз”, названная в честь двух американских солдат, погибших в штате Айова, началась 19 декабря 2025 года как прямой ответ на смертельную атаку, совершенную боевиком ИГИЛ в Пальмире, в результате которой всего за шесть дней до этого погибли два американских солдата и один гражданский переводчик, напоминает CNN. Солдаты были идентифицированы как 25-летний сержант Эдгар Брайан Торрес Товар и 29-летний сержант Уильям Натаниэль Ховард. Оба были военнослужащими Национальной гвардии штата Айова, которая в начале этого года начала переброску примерно 1800 военнослужащих на Ближний Восток в рамках операции "Непоколебимая решимость", миссии США по разгрому ИГИЛ*. Еще трое военнослужащих Национальной гвардии штата Айова были ранены в результате нападения.

Атака в Пальмире стала первым подобным инцидентом после свержения давнего правителя Сирии Башара Асада в декабре 2024 года, указывает Agence France-Presse.

Американский персонал, ставший мишенью террориста, поддерживал операцию "Непоколебимая решимость" - международные усилия по борьбе с ИГ*, в ходе которых в 2014 году были захвачены участки сирийской и иракской территории.

Джихадисты были в конечном счете разгромлены местными наземными силами при поддержке международных авиаударов и другой поддержки, но ИГ* по-прежнему присутствует в Сирии, особенно в обширной пустыне страны, констатирует Agence France-Presse.

Президент США Дональд Трамп долгое время скептически относился к присутствию американских войск в Сирии, отдав приказ об их выводе во время своего первого президентского срока, но в конечном итоге оставил их на месте.

В апреле Пентагон объявил, что в ближайшие месяцы США сократят вдвое численность персонала в Сирии, а в июне специальный посланник США по Сирии Том Баррак заявил, что Вашингтон в конечном итоге сократит свои базы в арабской стране до одной.

* – так называемое «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) – запрещенная в России террористическая организация.