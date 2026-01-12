Оператор БПЛА рассказал о преимуществе российских военных в бою

Применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, заявил РИА Новости оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Южной» группировки войск с позывным Мансур.

По его словам, оптоволокно — это одно из самых эффективных средств поражения противника, потому что оно не подавляется радиоэлектронной борьбой (РЭБ).

«С его помощью проще поражать движущиеся цели, а также противника, находящегося в укрытиях — в домах, блиндажах», — подчеркнул боец.

Мансур подчеркнул, что такие дроны способны проникать через окна и двери, действовать внутри зданий, а также поражать технику изнутри — даже через эвакуационные люки. Именно это делает оптоволоконные дроны исключительно эффективными.

