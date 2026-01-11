Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, которые ранее атаковали Курскую область.

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. "Командование Вооруженных сил Украины выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения", - рассказал источник. По словам собеседника агентства, на вооружении полка были "ударные беспилотники "Вампир" ("Баба-Яга") и "Дартс", которыми они атаковали Курскую область".

Два человека ранены при атаке дрона ВСУ на белгородское село Новая Таволжанка

10 января сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили около десяти боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. По информации агентства, в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам.

Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн. 9 января в российских силовых структурах сообщили, что военные ВС РФ осенью ликвидировали группу сил специальных операций ВСУ в районе поселка Варачино в Сумской области.