Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Запад» уничтожили пикап вооруженных сил Украины (ВСУ) и два наземных робототехнических комплекса на Купянском направлении Харьковской области.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Запад» срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз формированиям ВСУ боеприпасов и материальных средств в Купянском районе в Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что на кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожение наземных робототехнических комплексов, а также пикапа боевиков ВСУ в районе села Благодатовка Харьковской области.

В Минобороны ранее сообщили, что операторы дронов группировки «Запад» с начала 2026 года уничтожили до 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе Харьковской области. В частности, ВСУ потеряли два танка (Т-72 и Т-64), две буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б», колесную самоходную гаубицу 2С22 «Богдана», самоходную артиллерийскую установку 2С1«Гвоздика», пушку-гаубицу Д-20, семь минометов, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus и «Буковель», восемь боевых бронированных машин (четыре «Козак», три американских Humvee и одну канадускую Senator), 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.