Интернациональный легион Украины, созданный в начале конфликта по инициативе Владимира Зеленского, официально расформирован. Как сообщает портал MilitaryLand, все четыре его подразделения были реорганизованы или упразднены.

Первый и третий батальоны вошли в состав нового 475-го штурмового полка, а второй батальон был полностью расформирован, а его бойцы переведены в другие штурмовые части. Четвёртый батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. Отмечается, что отдельный Интернациональный легион при Главном управлении разведки (ГУР) продолжает действовать в штатном режиме.

Реорганизация вызвала серьёзные внутренние конфликты и недовольство среди личного состава. Заместитель командира 2-го Интернационального легиона Андрей Спивка заявил, что процесс расформирования проходил хаотично и привёл к разрушению боеспособных коллективов. После этой критики офицер был практически сразу отстранён от должности и отправлен выполнять задачи в другом регионе.

