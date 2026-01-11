Ракетная опасность объявлена на территории Курской области

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. "Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание", — говорится в сообщении. Спустя несколько минут ракетная опасность была отменена. Потом ее почти сразу отменили. Вечером 10 января беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, повреждения получили не менее пяти квартир. В результате вражеской атаки пострадали не менее четырех человек. До этого губернатор региона Александр Гусев сообщил жителям Воронежа о запрете делиться в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО. А также губернатор призвал граждан не трогать обломки летательных аппаратов.

