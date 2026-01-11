Часть выпущенных США по ИГ ракет Tomahawk не сдетонировала

Четыре из 16 ракет Tomahawk, выпущенные армией США по целям ИГ в Нигерии в конце декабря прошлого года, вероятно, не сдетонировали. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на нигерийских официальных лиц.

© Газета.Ru

Как отмечается, одна из неразорвавшихся ракет оказалась на луковом поле в деревне Джабо, другая попала в жилые постройки в населенном пункте Оффа. Еще одна упала в сельскохозяйственное поле неподалеку от Оффа, а четвертая была обнаружена нигерийской полицией в лесу в районе Зугурмы.

По мнению нигерийских и западных аналитиков, маловероятно, что удары были направлены против руководящих членов ИГ. Скорее всего, целью ударов ВС США стали менее высокопоставленные боевики группировки Лакурава.

11 января ВС США подтвердили нанесение ударов по целям ИГ в Сирии. Военные сообщили, что атака была организована в ответ на убийство американских военнослужащих в Сирии в декабре прошлого года. В пентагоне назвали эту военную операцию актом возмездия за погибших солдат Соединенных Штатов, операцией по предотвращению будущих нападений, и защите американских и партнерских сил в регионе.