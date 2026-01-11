ВС США подтвердили нанесение ударов по целям ИГ в Сирии

Военные Соединенных Штатов нанесли удары против против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.

"Сегодня примерно в 12:30 по восточному времени (20.30 мск) силы Центрального командования США совместно с партнерскими силами нанесли крупномасштабные удары по многочисленным объектам ИГ по всей Сирии", – говорится в сообщении.

В CENTCOM подтвердили, что удары были нанесены в ответ на убийство военных США в Сирии в декабре. "Сегодняшние удары по ИГИЛ на всей территории Сирии являются частью нашей неизменной приверженности искоренению исламского терроризма против наших военнослужащих, предотвращению будущих нападений и защите американских и партнерских сил в регионе.

Американские и коалиционные силы остаются непреклонными в преследовании террористов, стремящихся причинить вред Соединенным Штатам", - уточнили американские военные. До этого о военной операции США в Сирии сообщал телеканал Fox News. Журналисты уточнили, что ВС США действуют в регионе, выполняя миссию возмездия.