Pravda: президент Словакии Пеллегрини подтвердил отказ от военной помощи Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента страны Рихард Раши подтвердили отказ от военной помощи Украине. Об этом сообщил портал Pravda. В совместном заявлении политиков после встречи по случаю 33-й годовщины республики говорится, что Словакия не будет отправлять войска на Украину и не даст гарантии под кредит, который планирует предоставить Европейский союз. "Республика не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от Евросоюза", — сказал Пеллегрини. Фицо заявил об утрате уважения к международному праву и выразил обеспокоенность тем, что "Евросоюз никогда не находился в таком глубоком кризисе, как сейчас". 8 января Фицо на совместной пресс-конференции с главой правительства Чехии заявил, что Словакия прекращает поставки вооружения на Украину и будет оказывать ей помощь исключительно гуманитарного характера.