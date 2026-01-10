Неожиданный взлет «самолета Судного дня» напугал американцев

Взлет самолета E-4B Nightwatch, называемого в США «самолетом Судного дня» или «самолетом конца света», напугал американцев, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Практически сразу вслед за самолетом поднялся в воздух военный транспортник Boeing C-17 Globemaster III.

Пользователи соцсетей предположили, что появление в небе таких самолетов означает, что «в стране что-то не так».

«Кажется ли вам нормальным, что самолет, олицетворяющий «конец света», тайно перебрасывают — впервые за свою 51-летнюю историю полетов?», — поинтересовались комментаторы.

Вместе с тем, заметили американские блогеры, полет может означать лишь то, что директор ФБР Каш Патель, как и в октябре прошлого года, отправился на свидание на служебном самолете.

Позже ведущие массмедиа США сообщили, что на самом деле самолет подняли в воздух в рамках тура главы Пентагона Пита Хегсета «Арсенал свободы», призванного привлечь внимание к проблемам американской оборонной промышленности.