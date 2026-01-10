Названы подробности захвата танкера Marinera

В операции по захвату танкера Marinera, шедшего под российским флагом, США задействовали два ракетных эсминца. Подробности произошедшего назвало издание Business Insider (BI).

© Соцсети

«Два эсминца ВМС США помогли американским силам преследовать, подняться на борт и в конечном итоге захватить нефтяной танкер в Северной Атлантике. Это произошло после многонедельной погони через океан», — говорится в публикации.

По информации издания, эсминцы USS Bulkeley и USS Paul Ignatius «оказывали поддержку» в операции по захвату танкера. При этом дополнительные детали участия указанных кораблей в операции не уточняются.