Названы подробности захвата танкера Marinera
В операции по захвату танкера Marinera, шедшего под российским флагом, США задействовали два ракетных эсминца. Подробности произошедшего назвало издание Business Insider (BI).
«Два эсминца ВМС США помогли американским силам преследовать, подняться на борт и в конечном итоге захватить нефтяной танкер в Северной Атлантике. Это произошло после многонедельной погони через океан», — говорится в публикации.
По информации издания, эсминцы USS Bulkeley и USS Paul Ignatius «оказывали поддержку» в операции по захвату танкера. При этом дополнительные детали участия указанных кораблей в операции не уточняются.