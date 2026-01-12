Силы ПВО за четыре часа сбили 56 украинских дронов над Россией

Силы ПВО за четыре часа уничтожили 56 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря.

Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, с 16:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 21 БПЛА над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, а также по четыре — над Брянской и Курской областями.

Кроме того, один беспилотник уничтожен над Воронежской областью.

Ранее в Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного жилого дома.