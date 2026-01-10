Украинские пилоты американских истребителей F-16 жалуются на инструкторов НАТО, которые обучили их неподходящим для современного конфликта тактическим приемам, пишет Military Watch Magazine.

Ранее украинские военные рассказали, что многие мобилизованные проходят обучение в западных странах, с ними работают британские, эстонские, французские, американские инструктора. По их словам, значительная часть учебных часов отводится на пропаганду, рассказы о западной жизни.

Вместе с тем, на обучение тактике, приемам современного боя, обращению со стрелковыми комплексами отводится очень мало времени. Нередко бойцы, прошедшие подготовку в советской армии, учат инструкторов, а не наоборот.

«Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — рассказал украинский летчик.

Так пилот пожаловался, что в НАТО учат вести бой на больших высотах, но из-за современных истребителей России и устаревших F-16 они вынуждены придумывать новые маневры.