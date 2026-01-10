Литва инвестирует 100 млн евро в строительство нового военного полигона

Вильнюс выделяет 100 млн евро на строительство военного полигона в городе Капчяместис (в 10 км от стыка границ Литвы, Белоруссии и Польши), сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Указанная сумма будет инвестирована, как отмечается, в «обустройство площадок для стрельб и иной инфраструктуры».

В начале 2025 года ВС Литвы «выразили потребность в новом полигоне». Бригадные части, как указывалось, могут проводить «централизованные тренировки лишь на полигонах Пабраде и Руднинкай». А другие полигоны «не превышают параметров роты». Между тем литовская армия «становится все больше и тяжелее».

Инициатива о создании полигона Капчяместис обусловлена выгодным стратегическим положением - на юге страны, на границе с Польшей и в Сувалкском коридоре. Известно, что действующие военные полигоны расположены по периметру госграницы: Пабраде, Руднинкай и Таураге. А в южной Литве нет подобной инфраструктуры.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью России протяженностью менее 100 км. Через нее Литва соединяется с основной территорией ЕС.