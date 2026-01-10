Кирилл Буданов*, новый глава офиса Владимира Зеленского, пожаловался на коррупцию и злоупотребление служебными обязанностями в системе ТЦК (украинский аналог военкоматов). Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинские официальные лица неоднократно критиковали ТЦК за то, что в них процветают коррупция, кумовство, злоупотребление служебными обязанностями. Кроме того, назывались суммы взяток за отсрочку, отправку в тыл, а не на фронт.

Так, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что убийство сотрудника ТЦК в Полтавской области стало следствием работы военкомов, проводящих массовую мобилизацию и «допускающих коррупцию, о которой знают все жители страны».

«Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ [самовольное оставление части] — проблемы, влияющие на нашу обороноспособность. Злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины — недопустимы», — подчеркнул Буданов*.

Депутат Рады Виталий Войцеховский отметил, в свою очередь, что деятельность ТЦК вызывает все большую тревогу.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.