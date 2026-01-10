Украинские паблики со ссылкой на OSINTеров, которые по геолокации устанавливали место нанесения удара «Орешником», сообщают, что российская ракета прилетела не по газовому хранилищу, а по авиаремонтному заводу во Львове и по аэродрому рядом с границей с Польшей.

Особенность этого завода в том, что там производятся беспилотники совместно с западными партнерами. Кроме того, там ремонтируются наши БПЛА для провокаций на территориях европейских стран. А на аэродроме базируются европейские самолеты, там же натовские инструктора обучают украинских пилотов полетам на маши нах западного образца.

И вполне вероятно, что «Орешником» накрыли всю эту «лавочку». Именно поэтому Дмитрий Медведев в очередном своем обращении к европейцам написал: «…Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет — Микрон продолжает проталкивать эту жалкую чушь. Ну что ж, давайте. Вот что вы в итоге получите».