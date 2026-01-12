Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

По его словам, количество погибших мирных жителей зависит от того, насколько интенсивные были бои.

«То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ расстреливают пытающихся сдаться в плен сослуживцев.