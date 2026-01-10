ПВО перехватила БПЛА в Каменске и пяти районах Ростовской области

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) днем в субботу отразили ряд атак ВСУ на Ростовскую область с применением беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны перехвачены над Каменском и окрестностях, а также над Цимлянским, Чертковским, Красносулинском и Миллеровском районами. Пострадавших нет.

В хуторе Белгородцев в Каменском районе и поселке Углеродовском в Красносулинском районе в окнах нескольких частных домов выбиты стекла. В поселке также осколками повреждены две легковушки.

В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский. Информация о последствиях на земле уточняется.