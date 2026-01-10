За последние сутки ВСУ понесли тяжелые потери — около 1 090 человек были выведены из строя на всех направлениях специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На Харьковском направлении российские подразделения нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ и частям теробороны в районах Старицы и Волчанских Хуторов. В результате более 130 украинских солдат были уничтожены, три автомобиля выведены из строя, а три склада с материальными средствами полностью уничтожены.

Силы группировки «Запад» закрепились на более выгодных рубежах и заняли ключевые позиции. Их удар пришелся по живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады ВСУ и подразделений теробороны в Купянске-Узловом, Глушковке, Нечволодовке и Грушевке Харьковской области, а также в Ильичевке Донецкой Народной Республики.

В результате противник потерял до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Четыре склада боеприпасов были полностью уничтожены, лишив ВСУ важной материальной поддержки.