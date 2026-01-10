ВСУ попытались ударить по России ракетой большой дальности

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», при помощи которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по российской территории. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, в оборонном ведомстве доложили о 70 сбытых беспилотных летательных аппаратах самолетного типа противника.

В Минобороны раскрыли последствия ударов по Украине

В Минобороны отметили, что в том числе ВСУ за сутки потеряли около 1 090 военных на всех участках спецоперации.

Ранее в ведомстве рассказали об ударе по энергетической инфраструктуре Украины, пунктам временной дислокации вооруженных сил противника и иностранных наемников.