Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны, а также по хранилищам горючего. Подробности о последствиях ударов раскрыли журналистам в Минобороны (МО) РФ.

Для атаки использовалась оперативно-тактическая авиация и ударные дроны. В ней также приняли участие ракетные войска и артиллерия.

РИА Новости: спецназ "Ахмат" уничтожил 10 шведских БМП CV90 в Сумской области

В том числе, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 153-х районах.

Накануне Украина оказалась под массированным российским ударом. В Минобороны доложили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря прошлого года.