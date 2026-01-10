Страшные свидетельства зверств украинских боевиков обнаружили бойцы группировки ВС РФ "Север" на отбитой у противника позиции в районе Красного Лимана.

Наши войска там продвинулись в харьковских лесах и заняли два опорных пункта, ранее принадлежавших 57-й мотопехотной бригаде ВСУ.

В одном из укрепрайонов бойцы нашли яму, в которой украинцы держали своих дезертиров и отказников. В яме лежали три обезображенных тела солдат ВСУ со следами пыток и издевательств, пишет "Северный ветер".

В районе Старицы наши подразделения продвинулись на семи участках. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, преред атаками его позиции обрабатывают авиация, артиллерия и тяжелые огнеметы "Солнцепек". Так, ударами ТОС уничтожены позиции 3 тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе Меловое - Хатнее.

В соседней Сумской области две бригады ВСУ: 158 ОМБр и 119 ОБрТрО, - начали терять боевую устойчивость из-за долгого дежурства на передовой без ротации. В районе Андреевки украинские солдаты отказались выполнять приказы.