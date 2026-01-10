Военкор Александр Коц прокомментировал реакцию мэра Львова на удар российской ракеты «Орешник», отметив, что последствия могли бы быть куда серьёзнее, если бы на месте поражения находились силы так называемой «коалиции желающих».

По оценке городских властей Львова, повреждения объектов инфраструктуры оказались значительными, однако мэр Андрей Садовой отметил, что боевой части у ракеты не было. Он подчеркнул, что в противном случае разрушения и человеческие потери были бы катастрофическими.

Мэр Львова заявил об «ужасных» разрушениях из-за «Орешника»

Коц отметил, что любое боевое применение новейших вооружений служит одновременно испытанием и процессом совершенствования систем. Он добавил, что демонстративное использование «Орешника» на границе с НАТО несёт важный политический сигнал, и повторно подчеркнул, что последствия удара могли бы быть куда более драматичными, если бы в зоне поражения оказались войска западной коалиции.