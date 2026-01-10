По данным телеграм-канала дипломата Родиона Мирошника, в Белгородской области в результате атаки украинских вооруженных формирований пострадал рейсовый автобус, перевозивший пассажиров. Четверо мирных жителей получили ранения.

Согласно информации, предоставленной местными органами власти, инцидент произошел накануне вечером в Волоконовском районе, неподалеку от хутора Григорьевка. По предварительным данным, удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата. Целью атаки стал гражданский автобус, принадлежащий местному предприятию.

В результате взрыва осколочные ранения различной степени тяжести получили два мужчины и две женщины. Оперативная группа «Орлана» эвакуировала пострадавших с места происшествия и доставила их в Волоконовскую центральную районную больницу, где им незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь. После стабилизации состояния пациентов было принято решение о переводе их в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения и реабилитации.

Автобус получил значительные повреждения и временно выведен из эксплуатации.