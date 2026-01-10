На Западе признали горькую правду о возможностях "Орешника"

В зоне досягаемости ракеты "Орешник", как пишет Sky News, находится большая часть Европы.

По мнению авторов публикации, «значение этой атаки заключается в том, каким посланием она послужила», а «не в том, что было уничтожено». С заявленной дальностью до 5500 км «теоретически большая часть Европы», как указано в статье, находится в зоне досягаемости российской ракеты.

В материале также предположили: применение «Орешника» было ответом на планы Лондона и Парижа развернуть свои войска на Украине в случае завершения конфликта.