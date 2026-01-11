Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 130 беспилотников самолетного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 130 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Кроме того, российские военнослужащие сбили две управляемые авиационные бомбы. 10 января в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении одной управляемой ракеты большой дальности "Нептун" и 70 украинских беспилотников самолетного типа. Вечером того же дня средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника в ходе отражения массовой атаки, которая продлилась три часа. Удары наносились в период с 20:00 до 23:00 мск. По данным Минобороны РФ, 17 дронов были сбиты над Воронежской областью, восемь — над Курской, пять — над Брянской и еще три — над Белгородской. Все беспилотники были самолетного типа.