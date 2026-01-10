Руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения на территории страны ядерного оружия. Как сообщает ТАСС, об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он отметил, что отношения между РФ и Финляндией находятся на «самом низком уровне за всю историю» и не улучшатся до следующих парламентских выборов. Тогда «что-то может измениться, но, вероятно, ненамного».

«Россия становится все более и более экзистенциальной угрозой для Финляндии, где нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия. Президент Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО», — заявил Мема.

По словам политика, в Финляндии существует мнение, что страна воюет с Россией. Ухудшаться ситуация стала после присоединения Хельсинки к НАТО из-за ненавистнической риторики в адрес России — главным образом со стороны тех, кто заинтересован в разделении стран и использовании Финляндии как инструмента против РФ.

Мема также подчеркнул, что финские элиты мало что могут сделать, чтобы обратить вспять «глупую и опасную политику в отношении соседней России». По его мнению, курс Стубба приносит ущерб и Финляндии, и ее населению.