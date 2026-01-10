На Западе назвали версии причин запуска «Орешника»

Западные СМИ продолжают активно обсуждать прилет российской баллистической ракеты по объекту на Западной Украине. Так, обозреватель Reuters Марк Тревельян выдвинул свою версию того, какой сигнал послала Россия Западу запуском «Орешника».

Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» принята на вооружение Российской армии, входит в состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), несколько пусковых установок также размещено на территории Белоруссии., которую Россия запускала по Украине лишь однажды, в ноябре 2024 года.

По данным издания, особенность ракеты «Орешник» состоит в возможности нести несколько боеголовок, способных одновременно поражать различные цели. Это обычно характерно для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) большей дальности. Ракета создана на основе РС-26 «Рубеж».

Автор подчеркивает, что ракета способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Он приводит данные украинской ПВО: ракета летела со скоростью 13 тыс. километров в час, то есть примерно в 13 раз быстрее скорости звука.

Издание цитирует президента России Владимира Путина, который заявил, что ракету «Орешник» невозможно перехватить и что она обладает разрушительной силой, сравнимой с ядерным оружием, даже при наличии обычной боеголовки.

Что касается последствий удара 9 января по Львовской области, то обозреватель ссылается на данные украинской стороны, которая заявила, что как и в 2024 году ракета была оснащена только макетами боеголовок, то есть металлическими болванками вместо взрывчатого вещества.

Анонимный украинский чиновник утверждает, что ракета поразила госпредприятие во Львове, вызвав «незначительные пробоины в бетонных конструкциях» и оставив воронки неподалеку.

Ссылаясь на мнение экспертов по безопасности, автор утверждает, что цель действий Москвы заключалась не в причинении масштабных разрушений, а в том, чтобы подать предупредительный сигнал в ключевой момент СВО: у России есть мощная гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд, которую она может использовать для нанесения удара по Украине или европейскому члену НАТО.

Автор называет свою версию, почему именно сейчас Москве понадобилась эта предупредительная акция: Россия возмущена объявленными на этой неделе планами Великобритании и Франции направить войска для защиты Украины в случае прекращения огня., она утверждает, что европейские войска станут законными целями.

Кроме того, как считают некоторые политологи, Москва также может стремиться продемонстрировать свою военную мощь после ударов по ее престижу с начала этого года, в частности, после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и захвата американцами нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике.

Прогноз автора: Россия, вероятно, воздержится от дальнейших запусков «Орешника», если посчитает, что ее сигнал был услышан Западом.