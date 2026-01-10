Затевается битва за полное освобождение Донбасса как такового, этой зимой можно ожидать «приятных вестей с фронта». Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я думаю, что затевается битва за освобождение Донбасса как такового, полностью. Возможностей у ВСУ для купирования просто не хватит. Я думаю, что уже этой зимой нас ожидают приятные вести с фронта», — заявил Дандыкин.

Эксперт сообщил, что ВСУ кинули «все возможные и невозможные силы» на Купянское направление, где идут ожесточенные бои. На остальные направления украинским военным не хватает сил, в том числе на Константиновку. Военный напомнил, что это важнейший узел Славяно-Краматорской агломерации, поэтому после ее перехода под контроль ВС РФ «появляются большие перспективы продвижения вперед».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

