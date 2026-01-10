Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 10 января, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

— Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в мессенджере MAX.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские силы ПВО в ночь с 8 на 9 января сбили пять беспилотников украинской армии.

9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми украинские войска атаковали резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря. Кроме того, целями российской армии стали объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.