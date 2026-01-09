Британия собралась сбивать беспилотники лазером

Согласно сведениям газеты The Times, британское Министерство обороны рассматривает возможность применения лазерного оружия DragonFire для обеспечения безопасности военных баз и стратегически важных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время ведётся изучение способов интеграции этого лазерного оружия в существующие системы ПВО.

По данным издания, с 2027 года эсминцы типа 45, находящиеся на вооружении британского флота, начнут оснащаться установками DragonFire. В ноябре прошлого года британское подразделение европейской оборонной компании MBDA заключило с правительством Великобритании контракт на сумму 316 миллионов фунтов стерлингов (эквивалентно 425 миллионам долларов США) на поставку лазерных комплексов для военно-морских сил страны.

Отмечается, что лазерная система отличается низкой стоимостью выстрела – всего 10 фунтов, при этом её точность позволяет поразить монету номиналом в один фунт с дистанции в один километр. В оборонном ведомстве считают такой подход экономически более выгодным по сравнению с использованием традиционных ракетных комплексов, учитывая, что стоимость запуска каждой ракеты Sea Viper оценивается в 1 миллион фунтов стерлингов.