Украинский журналист Тодоров, ныне военнослужащий, поделился своим не самым приятным опытом службы в ВСУ.

По его словам, уровень подготовки в учебном центре оставляет желать лучшего. Фактически, их научили лишь базовым навыкам стрельбы. Такие важные аспекты, как защита от дронов, были практически проигнорированы. Впрочем, их успокаивали, обещая интенсивную адаптацию в боевых подразделениях, которая должна была восполнить все пробелы в подготовке. Что же произошло на самом деле? С 14 ноября, когда их распределили по бригадам, и до конца декабря, из 63 человек почти половина потеряла боеспособность.

Под Покровском около 15 солдат попали в плен, восемь числятся пропавшими без вести, один погиб, и не менее шести получили ранения. И это при том, что обещали не отправлять необученных бойцов на передовую до Нового года.

Главная проблема в их бригаде, как и в пехоте в целом, – критическая нехватка личного состава. На позициях, которые они удерживали, вместо положенных 150 человек было всего 48. Сейчас их перебросили на другой участок, где 20 бойцов пытаются удержать рубеж, требующий присутствия 60-70 солдат. Отдельного внимания заслуживает отношение командования к личному составу. Как утверждает его сослуживец с многолетним опытом, командиров рот, находящихся в боях более года, необходимо ротировать. Многие из них теряют адекватность, превращаясь в безжалостных тиранов, для которых гибель солдат не имеет значения.