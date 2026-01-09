Опасность атаки БПЛА повторно объявили в регионе РФ

Вечером пятницы в Воронежской области вновь была объявлена опасность атаки вражеских беспилотников, сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По данным Гусева, режим опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Воронежской области, и власти призывают граждан сохранять спокойствие.

- Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, - говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что днем пятницы в Воронеже работали системы оповещения.