США захватили нефтяной танкер Olina

Береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina, поднявшись на борт судна. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal.

Сегодня стало известно, что США проводят операцию по захвату в Карибском море танкера Olina, шедшего из Венесуэлы. Операция велась возле острова Тринидад.

«Береговая охрана США поднялась на борт пятого нефтяного танкера и продолжила наблюдать за другими судами, пытающимися обойти американскую блокаду», - говорится в статье.

Эту информацию также подтвердило Южное командование ВС США.

Источники газеты и компания Vanguard, занимающаяся охраной и отслеживанием судоходства, отметили, что ранее захваченный танкер носил название Minerva M и находился под санкциями США.

Напомним, что американские военные уже захватили в Атлантическом океане нефтяной танкер Marinera, шедший под российским флагом. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что судно лишь «притворялось» российским, так как ранее носило название Bella 1 и ходило под панамским флагом.