США пытаются захватить танкер Olina

США проводят операцию по захвату в Карибском море танкера Olina, шедшего из Венесуэлы. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

По словам двух американских чиновников, операция по захвату танкера ведется возле острова Тринидад и является «пятым подобным перехватом судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти».

«Судно Olina, которое, согласно государственной базе данных по судоходству Equasis, ходило под флагом Тимора-Лешти, ранее отплыло из Венесуэлы», - сообщил источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, танкер находится под американскими санкциями и в Вашингтоне считают его «частью теневого флота».

Ранее американские военные захватили в Атлантическом океане нефтяной танкер Marinera, шедший под российским флагом. В США отнесли танкер к «судам, находящимся под санкциями и угрожающим безопасности и стабильности Западного полушария».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер лишь «притворялся» российским. Сообщалось, что первоначально танкер носил название Bella 1, ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы. Сегодня в МИД России сообщили, что американские власти освободили двух российских моряков, находившихся на задержанном судне.