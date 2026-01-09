«Орешник» — послание НАТО. Как удар по Львовской области стал сигналом для «коалиции желающих»

Удар, нанесённый комплексом «Орешник», по своей сути выходит далеко за рамки обычной военной операции. Такую оценку даёт военный корреспондент Александр Коц, подчёркивая, что подобный эффект Россия и её бывшие партнёры уже наблюдали при первом боевом применении новейшего гиперзвукового оружия — во время атаки на предприятие «Южмаш» в Днепропетровске. Тогда стало очевидно, что речь идёт не просто о поражении цели, а о принципиально новом уровне воздействия.

Вторая атака, по мнению эксперта, которым он поделился с RT, несёт в себе ещё более насыщенный набор смыслов и сигналов. Причём ощутить их могли не только на Украине. Судя по тревожным откликам в украинских соцсетях, последствия ударов оказались заметны на значительной части Львовской области. Это означает, что отголоски — как физические, так и политические — вполне могли докатиться и до территории Польши, став своеобразным посланием для стран НАТО.

Прежде всего, выбор цели на западе Украины рассматривается как наглядное предупреждение так называемой «коалиции желающих». Москва, по сути, демонстрирует, чем может обернуться размещение на украинской территории европейских «сил сдерживания», идею которых в ЕС продвигают с особым упорством.

Кроме того, нельзя игнорировать роль Польши как ключевого транзитного узла для поставок западных вооружений Киеву. Удар, нанесённый на расстоянии примерно 150 километров от аэродрома в Жешуве — главного логистического центра военной помощи Украине, — выглядит как прозрачный намёк европейским сторонникам эскалации. Посыл предельно ясен: «Орешник» способен достичь любой точки Европы, а его потенциал включает и возможность оснащения ядерной боевой частью.