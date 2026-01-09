На Западе восхитились российским истребителем пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 доказал свою способность успешно действовать в условиях мощнейшего противовоздушного сопротивления. Как отмечает американское издание Military Watch Magazine (MWM), боевое применение самолёта на Украине привлекло пристальное внимание зарубежных военных экспертов.

«Способность Су-57 выполнять задания в зоне действия современных систем ПВО говорит о продвинутых технологиях малозаметности», — говорится в публикации MWM.

Истребитель, согласно данным западных наблюдателей, выполнял сложнейшие задачи в районах с глубоко эшелонированной системы ПВО. Особый интерес вызвал подтверждённый эпизод, когда экипаж Су-57 работал на визуальной дистанции в плотно защищённом воздушном пространстве, что продемонстрировало высокий уровень не только технологий, но и подготовки пилотов.

На Западе рассказали о превосходстве Су-57

Согласно словам экспертов, основная роль Су-57 в спецоперации включает миссии по подавлению средств ПВО противника и нанесению высокоточных ударов. Полученный боевой опыт имеет стратегическое значение — он напрямую используется для модернизации платформы, делая машину ещё более эффективной.