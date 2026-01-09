ВСУ получили бракованные мины на миллионы долларов

Вооруженные силы Украины получили по контрактам от частного предприятия бракованные мины на сумму $13,5 млн, а около $57,3 млн были присвоены компанией. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

"Почти 3 млрд гривен (около $71 млн - прим. ТАСС) убытков: разоблачена схема в сфере оборонных закупок из-за поставок непригодных мин и присвоения авансов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным офиса, частная компания заключила пять госконтрактов с департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и командованием Сил логистики ВСУ на поставку мин разных типов. Часть продукции фактически была поставлена, однако, согласно выводам судебных экспертиз, поставленные мины непригодны для использования и опасны. По другим контрактам поставки вообще не состоялись, при этом полученные значительные суммы предоплаты были присвоены. Отмечается, что 10 лицам предъявлены обвинения, а 4 уже задержали.

Ранее на Украине разгорелся коррупционный скандал в сфере энергетики. Координатором схемы следствие назвало друга Владимира Зеленского бинесмена Тимура Миндича. Украинские СМИ давно уже отмечают, что обнародованная на данный момент информация о коррупционной схеме - это лишь часть имеющихся у следствия данных и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.