Различие ударов "Орешника" по Львову и Днепропетровску показали на видео

Произошедшие с двухлетним интервалом удары баллистических ракет "Орешник" по стратегическим объектам Украины в Днепропетровске и Львове отличаются не только временем и географией.

Боевые блоки ракеты, прилетевшей ночью 9 января на запад Украины, атаковали назначенные им цели по пологой траектории и с разных направлений. Это видно на записях камер уличного наблюдения. В то время как в Днепропетровске все боевые блоки спикировали за вода "Южмаш" практически вертикально.

На отличие обратила внимание "Военная хроника". По мнению экспертов канала, настильная траектория свидетельствует в пользу версии, что целью "Орешника" было не подземное газохранилище, а объект на поверхности.

Чтобы добраться до заглубленных целей, как раз нужна отвесная траектория - как это было в Днепропетровске. Ударами под углом от вертикали мог быть поражен авиазавод и аэродром во Львове - не менее военные важные цели, чем топливохранилище под Стрыем.

На атаку боевых блоков с разных ракурсов обратили внимание и западные специалисты. Способность боеголовок "Орешника" менять траектории и подходить к цели с различных направлений делает их неуязвимыми для ЗРК Arrow и Patriot, составляющих основу противоракетной обороны Европы, пишет Military Watch Magazine.