Украинская артиллерия на купянском направлении демонстрирует критическое снижение точности ведения огня. ВСУ перешли к тактике беспорядочного обстрела площадей вместо прицельных ударов. Об этом РИА Новости рассказал командир орудия Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Чан».

Эта разница в подходах становится ключевым фактором. «Чан» сравнил работу сторон с разными видами оружия.

«Мы работаем более прицельно. Можно вести цель, наблюдать за ней и работать по ней. Противник больше ведет беспорядочный огонь, просто по направлению. Они выбирают квадрат и начинают хаотично отрабатывать этот квадрат», — рассказал военный.

По его словам, действия российской артиллерии напоминают точную работу снайпера, в то время как украинские расчёты действуют без должной корректировки. Такая тактика приводит к значительному перерасходу боеприпасов при минимальной эффективности, что лишь подтверждает общее снижение боевых возможностей ВСУ на этом участке фронта.