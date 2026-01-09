Объяснено необычное свечение на месте удара «Орешника» в Стрые

В Сети все больше видео, на котором зафиксирован прилет боевых блоков ракеты «Орешник» по газохранилищу на Западной Украине. Обращает внимание необычное свечение неба в момент удара. Эксперты объяснили причину этого сияния в атмосфере.

© Московский Комсомолец

По мнению экспертов ресурса «Русский Инженер», вспышка словно молния – «это плазменный кокон, образующийся вокруг гиперзвукового блока» баллистической ракеты средней дальности «Орешник» («Рубеж», Р-26).

По мнению эксперта, боевые блоки, летящие с гиперзвуковой скоростью и обладающего огромной кинетической энергией, совсем не обязательно начинять взрывчаткой. При скорости выше 5-6 Махов (в 5-6 раз выше скорости звука), «запас энергии в железяке, больше чем запас энергии во взрывчатке, которую можно засунуть в эту боевую часть (для такой скорости, это не более 25-30% от общей массы, чтоб выдержало перегрузки)».

«Поэтому теряется смысл использовать взрывчатку, плюс упрощается создание боевой части», - считает эксперт.

По его словам, материал боевой части «при резком торможении нагревается настолько, что частично превращается в плазму, от этой запасенной энергии».

Названа предполагаемая цель удара «Орешником» по Львовской области

«Без всякой взрывчатки получается эффект взрыва, осколочное поле из очень скоростных капель материала, которые выступают как микрокумулятивные струи, направленные в сторону полёта. И это даёт огромную проникающую способность». – заключил специалист.

Таким образом, можно рассчитывать, что гиперзвуковая боевая часть «Орешника» вполне могла проникнуть на глубину в десятки метров, чтобы достатвь подземное газохранилище.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Суконкин, ссылаясь на отклики фронтовиков из зоны СВО, рассказал, что новое применение «Орешника», кроме всего прочего, воодушевило бойцов на передовой.

«Мне сегодня пришло с десяток сообщений с фронта от близких мне людей, которые как один выражали огромное удовлетворение самим фактом применения «Орешника», - отметил он в своем канале. - Понимаете, для них, от рядового до старших офицеров, живущих в блиндажах и подвалах, ежедневно рискующих своими жизнями, и ежедневно выполняющих рутинную …работу, удар «Орешником» по газохранилищу стал знаковым событием, воодушевившим даже тех, кто буквально стоял на грани душевного упадка».

Фронтовики назвали новые желательные цели для «Орешника». Например, «по Лондону». «Поэтому удар по окрестностям Стрыя пусть господа …считают демонстративным предупреждением. Хотя, конечно, лучше бить без предупреждения. Так надёжнее. Тем более, что противник этого давно заслужил».