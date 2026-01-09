ВС России уничтожили склад ВСУ в ДНР

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили три блиндажа, два наземных робототехнических комплекса (НРТК), а также склад материальных средств в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и передали координаты трех блиндажей с живой силой противника расчетам гаубицы "Мста-Б" и операторам беспилотных систем. Операторы беспилотных систем точными попаданиями уничтожили два блиндажа, третий блиндаж был уничтожен расчетом 152-мм артиллерии точным ударом", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что расчет гаубицы Д-30 6-й дивизии на константиновском направлении поразил склад материальных средств ВСУ, а операторы ударных дронов уничтожили два НРТК.